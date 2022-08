Festa Madonna di Corsignano: il programma liturgico a Giovinazzo

Inizierà domani, 11 agosto, un intenso periodo di meditazione e soprattutto si festa in onore di. La parte liturgica sarà la più importante e laha varato un fitto calendario di celebrazioni che si chiuderà il 22 agosto prossimo. In attesa che il Comitato Feste dirami finalmente il cartellone ufficiale di eventi laici e popolari a corollario dei festeggiamenti.Tutti i giorni ci saranno quattro messe, nei feriali alle 6.30, 9.00, 19.30 e 22.00, mentre nella giornate festive l'ultima messa sarà celebrata alle 22.30.Da domani, dunque, la messa vespertina in Cattedrale delle 19.30 sarà animata dalle comunità parrocchiali cittadine seguendo questo ordine: 11 agosto San Giuseppe, 12 agosto Sant'Agostino, 13 agosto dai Frati Cappuccini. Domenica 14 animeranno la celebrazione eucaristica delle 19.30 i parrocchiani dell'Immacolata, mentre lunedì 15 toccherà a quelli della stessa Santa Maria Assunta. Sempre domenica 14, però, dalle 20.30 alle 22.30 ci sarà la Veglia dell'Assunta con adorazione del SS Sacramento, con la riflessione comunitaria affidata al gruppo di Rinnovamento dello Spirito. Infine, alle 23.00, in piazza Porto sarà celebrata una santa messa per i residenti del quartiere.solennità dell'Assunta, titolare della Concattedrale, ci saranno quattro messe: alle 6.30, alle 10.30, alle 19.30 e quella suggestiva della 22.30. Il 16 agosto, infine, la messa vespertina della Cattedrale sarà animata dalla comunità parrocchiale di San Domenico., ci sarà il Triduo alle 19.30 predicato da fra' Francesco Neri, ofm dei cappuccini. Le messe saranno in tutti e tre i giorni animate dalle associazioni locali. Il 19 agosto ci sarà la Memoria liturgica di Santa Maria di Corsignano con le celebrazioni eucaristiche previste alle 6.30, alle 9.00, alle 19.30 ed alle 22.00, uno dei momenti liturgici forse più importanti di tutta la settimana di festeggiamenti.i festeggiamenti entreranno nel clou: alle 6.00 la messa nella chiesetta del Padre Eterno; alla stessa ora partirà dalla Concattedrale un pellegrinaggio verso il Casale di Corsignano, dove sarà celebrata la santa messa, presieduta dal Vescovo, S. E. Mons. Domenico Cornacchia. Sarà presente tutto il clero cittadino. Alle 19.30 la messa vespertina in Cattedrale.sarà il giorno più atteso da tre anni a Giovinazzo: torna la festa esterna. Alle 6.30 ed alle 10.00 ancora celebrazioni eucaristiche in chiesa, prima del Solenne Pontificale, ancora una volta presieduto dal vescovo. Poi alle 19.45 l'attesissima processione per le strade cittadine della sacra icona di Maria SS di Corsignano, alla presenza del Comitato Feste, della autorità civili e militari, del clero cittadino, dei rappresentanti delle confraternite e di semplici cittadini.chiusura con messa alle 9.00 ed esposizione del SS Sacramento. Dalle 10.00 alle 12.00 adorazione personale. Poi al pomeriggio, alle 18.00 esposizione del SS Sacramento. Infine alle 19.30 canto solenne dei vespri e benedizione eucaristica. Il 27 agosto ci sarà poi la messa di ringraziamento finale.