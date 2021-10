Festa di Ognissanti col cielo nuvoloso su Giovinazzo

LUNEDÌ 1°NOVEMBRE

Cielo poco nuvoloso nella mattinata di Ognissanti su Giovinazzo. Poi, col trascorrere delle ore, dovrebbero arrivare nuvole che si stratificheranno sempre più sotto la spinta di moderate correnti sud-orientali.Le temperature massime si assesteranno sui 17°, in netto calo rispetto ai 23° registrati nella giornata di domenica. Mare da molto mosso a mosso, con moto ondoso in diminuzione. La Festa di Ognissanti vedrà poi al pomeriggio l'arrivo sulla cittadina adriatica di ulteriori coperture sino a possibili precipitazioni piovose di modesta entità a sera, quando l'umidità toccherà picchi del 96%. Minime notturne sui 12°.Situazione in miglioramento prevista per martedì 2 novembre, giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, dopo qualche pioggia nella nottata. Al mattino tornerà il sereno grazie ad una ventilazione occidentale. Salva dunque la tradizionale visita ai propri cari nel cimitero cittadino. Le temperature oscilleranno tra 15° di minima e 25° di massima.SOLE - Sorge: 6:21, Tramonta: 16:50LUNA - Leva: 0:49, Cala: 14:54 - Luna calante