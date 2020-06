Festa del Sacro Cuore di Gesù: niente processione, ma programma liturgico intenso

IL PROGRAMMA UFFICIALE

Anche lache anima il mese di giugno della Parrocchia Sant'Agostino, subirà importanti variazioni soprattutto per la parte popolare per via dell'emergenza sanitaria per contrastare il diffondersi del Covid-19. Annullata dunque la processione dell'effigie per le strade del quartiere, precedentemente fissata per il 5 luglio, ed i fuochi pirotecnici per evitare pericolosi assembramenti.Tuttavia, l'omonima associazione guidata dal neo-presidentein accordo con il parroco,, ha allestito un programma intenso da un punto di vista prettamente liturgico, che terrà tuttavia conto delle disposizioni governative e della Conferenza Episcopale Pugliese.Il programma ufficiale dei festeggiamenti partirà il 10 giugno prossimo, data d'inizio della novena al Sacro Cuore di Gesù (in foto l'allestimento di Saverio Amorisco) che si concluderà il 18 giugno. Messa e novena previste al mattino, alle ore 8.00, alle 18.30 ed alle 20.00. Alle 18.00 ci sarà la recita del Santo Rosario.Domenica 14 giugno sarà dedicata al Corpus Domini, solennità centrale nel calendario liturgico di Santa Romana Chiesa, con quattro celebrazioni eucaristiche a Sant'Agostino che avranno luogo alle 8.30, alle 10.00, alle 11.30 ed alle ore 19.00. Non vi sarà anche in questo caso alcuna processione.Sarà certamente una festa diversa, come lo sarà il Corpus Domini, ma ci sarà senza dubbio alcuno un recupero della parte legata alla fede più autentica. Ed è forse questo ciò che conta davvero.