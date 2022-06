Festa del Sacro Cuore di Gesù: il programma completo

LA FESTA ESTERNA

Sono iniziati con la Novena partita ieri sera, 24 giugno, i festeggiamenti nella Parrocchia Sant'Agostino per il Sacro Cuore di Gesù.Dopo gli anni pandemici e nonostante una situazione sanitaria fattasi di nuovo complessa, torna dunque una delle Feste più attese dell'estate a Giovinazzo.L'associazione guidata da John Rutigliano ha dunque approntato un lungo programma che culminerà con la processione del prossimo 3 luglio.La Novena è dunque iniziata il 24 giugno e terminerà il 2 luglio. In questo lasso di tempo le messe saranno celebrate alle ore 8.00 ed alle 9.15 la mattina e poi alle 19.00 a sera. Alle 9.15 ed alle 19.00 seguirà la Novena. Sempre ieri, 24 giugno, giorno della Festa liturgica, nella parrocchia di Sant'Agostino è stato esposto il SS Sacramento dalle 9.15 alle 16.00 ed alle 17.30 c'è stata l'adorazione comunitaria. Alle 18.00 i festeggiamenti sono stati annunciati dalla Bassa Musica "L'Armonia Molfettese", a precedere i Vespri e la messa serale.Lunedì 27 giugno, invece, alle ore 19.00 ci sarà la santa messa presieduta da Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Bitonto.Il 2 luglio ci sarà la celebrazione eucaristica alle 19.00, mentre alle 20.00, al termine della Novena, in chiesa ci sarà il Concerto di musica classica e leggera dell'Orchestra di Fiati della Scuola di Musica "Filippo Cortese" di Giovinazzo.Intensissima poi la giornata clou, quella del 3 luglio, con la Festa esterna del Sacro Cuore di Gesù. Alle 8.30 santa messa, mentre alle ore 9.00 ci sarà il giro della città della Bassa Musica "L'Armonia Molfettese". Alle 10.30 primo momento solenne della giornata, con la santa messa presieduta da don Massimiliano Fasciano alla presenza degli associati dell'Associazione Maschile Sacro Cuore di Gesù ed agli iscritti e iscritte all'Apostolato della Preghiera, con la benedizione degli scapolari.Alle 20.00 è prevista la processione, attesissima, accompagnata dall'Orchestra di Fiati della "Filippo Cortese", il cui itinerario toccherà piazza Sant'Agostino, via De Gasperi, via Imbriani, via Trieste, via Venezia, via Cairoli, via Ten. Piscitelli, via Gen. Daconto, via Carlo Rosa, via Colamaria, via Rucci, I traversa via Vittorio Veneto, via IV Novembre, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, via Gioia, via Sasso, via Marconi, prima del rientro a Sant'Agostino.