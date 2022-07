Festa del Padre Eterno: il programma delle celebrazioni nella pieve rurale

Il Triduo all'Eterno Padre e la solennità dellasono forse due dei momenti più attesi dai credenti giovinazzesi. Certamente affondano le loro radici in liturgie antichissime che sono un tutt'uno con le profonde radici di questa comunità.Dalprossimo, dunque, all'interno dellache si trova nell'agro tra Giovinazzo e Terlizzi, avrò luogo il Triduo. Il programma prevede ogni giorno rosario alle 6.00 ed alle 18.45 e sante messe alle 6.30 ed alle 19.30.Poi,ci sarà la vera festa del Padre Eterno: alle 6.00 sempre recita del santo rosario seguito dalla prima messa mattutina alle 6.30. Alle 9.00 ci sarà la seconda messa, mentre al pomeriggio, a partire dalle 18.30 sarà esposto il SS Sacramento sul piazzale antistante la chiesetta che già di Santa Maria di Corsignano. Il canto dei vespri e la benedizione eucaristica è prevista invece per le 19.15 ed infine alle 19.30 ci sarà la messa vespertina.In contemporanea, per chi non potesse raggiungere la pieve nelle campagne, nel centro storico,alle 19.30 sarà recitato il santo rosario ed alle 20.00 avrà luogo la messa animata dalla confraternita omonima.Giovinazzo si appresta così a vivere uno dei momenti di più alta spiritualità (forse quello più intenso) di tutta l'estate e lo farà in un luogo simbolo della fede per tutti coloro i quali hanno a cuore questa cittadina.