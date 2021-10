È al sicuro nelle sapienti mani dei volontari del, coordinati sul campo da, l'esemplare diritrovato in stato di abbandono nelle campagne di Giovinazzo, gravemente ferito all'ala sinistra, da una pattuglia dellenel corso dei quotidiani controlli del territorio rurale.Gli uomini del, infatti, si sono prodigati nel prestare soccorso ad gheppio, rimasto ferito ad un'ala. Il volatile è stato portato presso ile, una volta espletate le formalità di rito, è stato consegnato agli uomini del, presenti sul territorio stabilmente nel monitoraggio delle campagne, per le varie cure. I volontari hanno prelevato il gheppio e accertato il ferimento all'ala sinistra: nei prossimi giorni sarà sottoposto alle radiografie.Specie come il gheppio si ammirano frequentemente in zona: casi come quello segnalato a Giovinazzo, ossia di un ferimento, non sono rari. Il merito che va alleper l'intervento, si estende ai tanti appassionati della natura e cittadini che in altre occasioni hanno recuperato e salvato i tanti rapaci feriti.