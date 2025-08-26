8 foto Favolosi 50 - La celebrazione dei cinquantenni di Giovinazzo

Da circa vent'anni a Giovinazzo non si svolgeva la cerimonia che celebrava i cinquantenni della nostra città. Quest'oggi torniamo a raccontarvela, sulle pagine di GiovinazzoViva, perché abbiamo avuto l'occasione di riviverla grazie all'intraprendenza di un piccolo gruppo di amici, legati tra loro dalla scuola elementare, coordinati dache con piglio organizzativo e determinazione, ha portato a compimento questa cerimonia. Nel comitato organizzatore, oltre a lei,L'evento, che sarà ricordato tra le più belle pagine cittadine, perché afferenti all'amicizia, al rispetto e allo stare bene insieme, è stato supportato con fattiva collaborazione dal sindacoche dal 9 luglio 2024 - l'ha anche ricordato in sala consiliare - ha dato massima disponibilità, sposando questa idea festosa e celebrativa.Nella mattinata di sabato 23 agosto, alle ore 10, il sindaco e, presidente del consiglio comunale di Giovinazzo, hanno accolto i festeggiati emozionati e felici. Le parole del sindaco e del presidente Cervone hanno fatto riferimento allo spirito di comunità, di aggregazione e di amicizia, esortando tutti i festeggiati a convogliare questa bella energia verso la cura dei rapporti interpersonali e facendo fronte al tempo che passa con armonia e cura di sé.La motivazione della pergamena racchiude un messaggio intriso della bellezza dei valori umani. Alle ore 11 i convenuti si sono ritrovati nella Concattedrale Santa Maria Assunta per partecipare a una messa a loro dedicata. Nelle parole del celebrante,, tra le citazioni celebri pregne di insegnamenti, ha ricordato un pensiero di sant'Agostino sull'esortazione a vivere con serenità il passaggio delle stagioni della vita. Inoltre, ha rivolto un sentito grazie ai cinquantenni per aver scelto di celebrare la messa ai piedi della Sacra Edicola di Maria SS. di Corsignano nella Concattedrale e per aver rivolto attenzione alla solidarietà con unaIl portavoce del comitato organizzatore,, ha raccontato che l'iniziativa è nata dalla forza dell'amicizia che è diventato un moltiplicatore di forze. L'obiettivo è stato quello di rafforzare il senso di appartenenza e far sentire ciascun cittadino parte della storia del nostro paese, coinvolgendo tutti i nati del 1975, anche quelli che per scelte di vita e di lavoro oggi vivono fuori Giovinazzo. È stata valorizzata la memoria, sono stati celebrati i traguardi raggiunti ed è stato creato un armonioso momento di convivialità tra brindisi, abbracci e tanti bei ricordi.Dopo il momento istituzionale e religioso in serata, nella sala ricevimenti Regia Domus si è svolto il convivialeche ha suggellato tutti i bei momenti vissuti nella giornata. Dulcis in fundo sono state presentate le opere d'arte del maestro pasticcereche ha illustrato la sua opera di alta pasticceria creata con molta fantasia e originalità per la festa. «La, da Lupin all'Uomo Ragno - ha affermato il noto pasticcere - è stata da me ideata per suscitare un tripudio di ricordi ed emozioni in una festa indimenticabile, "Favolosi 50", fatta di orgoglio, amicizia e identità generazionale. I cinquant'anni non sono un traguardo, ma l'inizio di una nuova stagione da vivere con lo stesso entusiasmo di sempre» ha così concluso Nicola Giotti.