Exprivia: al manager pugliese Donato Dalbis il premio CFO Award

Donato Dalbis, direttore finanziario di Exprivia Spa - società quotata a Euronext [XPR.MI] di Borsa Italiana - è stato premiato con il 'CFO Award', il prestigioso riconoscimento assegnato ai migliori Chief Financial Officer dell'anno in Italia, per qualità, intuizione, professionalità e spirito di squadra.Il manager pugliese, in particolare, si è distinto per aver gestito un'operazione di finanza straordinaria volta alla fusione per incorporazione diretta di Exprivia Spa in Abaco3 S.p.A, preceduta da un processo di Offerta Pubblica di Acquisto conclusosi a settembre 2023. Un'operazione che consentirà alla società specializzata in Information and Communication Technology – con sede principale a Molfetta e circa 2400 professionisti distribuiti in sei paesi del mondo - di avviare un nuovo percorso di sviluppo e crescita."Il CFO Award è un riconoscimento che premia tutti i professionisti dell'area Amministrazione Finanza e Controllo di Exprivia che hanno collaborato con me in questi anni per portare a termine una delle prime operazioni di fusione societaria per incorporazione diretta in Italia, finalizzata all'uscita da Borsa Italiana – ha commentato, Chief Financial Officer di Exprivia, oltre che vicepresidente della sezione Terziario Innovativo e Comunicazione (TIC) di Confindustria Bari-Bat. Sento di dedicare questo premio alla mia terra, la Puglia, perché questo è l'ennesimo progetto che dimostra come nel Sud Italia possano crescere aziende eccellenti, competere su mercati internazionali, ma soprattutto dimostra che è possibile avvalersi di competenze professionali di altissimo livello".Tra le motivazioni del premio, si legge anche, la capacità di Donato Dalbis di "coordinare sia i diversi stakeholder esterni coinvolti, sia il management della società e il suo team di circa 40 persone, sapendo motivarle al meglio per poter riuscire a conciliare operazioni straordinarie e quotidiana attività, così da consentire l'ingranaggio perfetto dell'operazione nel rispetto delle tempistiche e delle normative previste. Il CFO è anche impegnato nell'implementazione di soluzioni e tool di Intelligenza Artificiale all'interno della normale operatività, attraverso un'educazione del team nell'interpretare positivamente il cambiamento ed evidenziare le opportunità che da questo possono derivare".Il 'CFO Award' è una manifestazione giunta alla sua ottava edizione, ideata e organizzata a Milano da Accuracy (Independent international consulting firm) e ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi Finanziari), di cui Donato Dalbis fa parte del consiglio direttivo della sezione Puglia.Il Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology, è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale.Forte di un bagaglio di competenze maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato nazionale e internazionale, Exprivia impiega circa 2.400 persone in sei Paesi nel mondo avvalendosi di un team di esperti in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall'Intelligenza Artificiale alla Cybersecurity, dai Big Data, al Cloud, dall'IoT al BPO, dal Mobile al Networking e alla Collaboration, presidiando interamente il mondo SAP.Quotata in Borsa Italiana dal 2000 nel mercato Euronext (XPR), Exprivia supporta i propri clienti nei settori Banking, Finance&Insurance, Aerospace&Defence, Energy&Utilities, Healthcare e Public Sector, Manufacturing&Distribution, Telco&Media. La capacità progettuale del gruppo è arricchita da una solida rete di partner, soluzioni proprietarie, servizi di design, ingegneria e consulenza personalizzata.La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.