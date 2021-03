Ex Marmeria Barbone, Depalma: «Mai revocato permesso. Collaboriamo con uffici regionali»

Un progetto da oltre 9 milioni di euro, una riqualificazione di un'area dismessa che non può restare nelle condizioni in cui si trova ormai da alcuni lustri e la voglia di imprenditori di creare anche occupazione attraverso il turismo.La riconversione dell'il manufatto abbandonato che sorge sulla litoranea che corre verso il quartiere barese di Santo Spirito, è un progetto che, fanno sapere, dalcontinuano a sostenere.In seguito alla pubblicazione di una nostra intervista ad un rappresentante della società murgiana Blue Tourism srl, che rimarca come si sia ormai vicini a completare un complesso iter burocratico, è voluto intervenire il Sindaco di Giovinazzo, che poco fa ci ha rilasciato queste considerazioni: «Noi sulla vicenda dell'ex Marmeria Barbone abbiamo alcuni capisaldi - ha detto il primo cittadino -. Il primo è che non abbiamoperché nella prima fase noi abbiamo contestato, mettendoci anche di fianco al ricorso effettuato dalla Blue Tourism, le procedure regionali. Il secondo - ha sottolineato - è che noi siamo assolutamente al fianco di questi imprenditori perché riteniamo giusto che venga portato avanti quel progetto».Depalma ha quindi spiegato meglio il suo concetto: «Ho avuto modo di leggere alcune delle motivazioni addotte in passato, che hanno di fatto bloccato i lavori e le ritengo, non si offenda nessuno, difficilmente comprensibili. E mi auguro, per gli imprenditori e per le ambizioni della nostra comunità, che si possa uscire presto dall'impasse.In quest'ultimo periodo - ha poi chiarito ulteriormente Depalma - stiamo lavorando in maniera collaborativa con gli Assessorati regionali competenti e abbiamo pregato gli uffici, anche su questioni quali Ferriere e cementeria a nord, di fare valutazioni propositive. Se alcuni uffici regionali ritengono però - ha quindi evidenziato il Sindaco di Giovinazzo - di frustrare le aspirazioni di crescita dei territori, sono disposto a gesti eclatanti. Su questi aspetti - ha concluso- c'è a mio avviso bisogno di adoperare interpretazioni orientate a costruire, nel senso etico del termine, anziché distruggere. E per questo siamoLa grave pandemia che ancora attanaglia la nazione e tutti i nostri territori sta mettendo a dura prova l'imprenditoria in tanti settori, ma quello turistico-ricettivo di alto livello per Giovinazzo sembra essere di fondamentale importanza. L'auspicio è che si possa trovare la quadra e che quell'area venga rivalutata al più presto secondo le normative vigenti e che si possa finalmente dare nuovo impulso anche da un punto di vista occupazionale, aspetto assai caro alla gente del posto che non vuol vivere in alcun modo di assistenzialismo.