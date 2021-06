Estate giovinazzese: salta anche "Festival in...Porto"

Dal sogno che stava per realizzarsi di ospitare Mogol a Giovinazzo nell'estate dello scorso anno, ad una doppia dolorosa rinuncia.Anche l'edizione 2021 dinon si terrà, come accaduto nel 2020, per via di un'emergenza sanitaria che ancora non si è conclusa e che mette in difficoltà gli organizzatori. Una delle più importanti rassegne pugliesi dedicate alle tribute band non si terrà ed è un altro "buco" agostano in quella che poteva essere l'Estate giovinazzese della rinascita, dopo la cancellazione della Sagra del Panino della Nonna. Ci vorrà pazienza e spirito d'adattamento alla nuova realtà, lo sanno bene gli, uno dei punti di riferimento per la cultura in città.Per questo, con non pochi tentennamenti in attesa dell'evolversi degli eventi, il 5 giugno scorso hanno deliberato il secondo stop consecutivo. Vorrà dire che nell'agosto 2022 sarà ancor più bello ritrovarsi ad ascoltare bella musica sotto le stelle nel cielo di Giovinazzo.Di seguito il comunicato ufficiale di rinvio della manifestazione.«In relazione a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci svoltasi il 5 giugno u.s., si porta a conoscenza che il protrarsi dell'emergenza sanitaria e le conseguenziali restrizioni previste per le manifestazioni pubbliche, non ci hanno consentito di organizzare al meglio un evento che richiede mesi di impegno e la salvaguardia della salute pubblica ; pertanto l'edizione 2021 della manifestazione FESTIVAL IN PORTO non ci sarà e – confidando un ritorno alla vita normale – diamo appuntamento al 2022» .