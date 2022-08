Estate Giovinazzese, gli appuntamenti fino al 31 agosto

L', il cartellone di eventi varato dall'assessorato alla Cultura guidato da Cristina Piscitelli, non si ferma nemmeno a fine agosto e propone ancora appuntamenti interessanti sino a fine mese.Si inizianella suggestiva Piazza San Salvatore, nel cuore del centro storico di Giovinazzo, dove si terrà lo spettacoloche vedrà protagonista «un trio vocale femminile accompagnato da pianoforte, contrabbasso, batteria e tromba. Si ripercorreranno gli anni '30 e '40 reinterpretando i grandi classici della tradizione musicale jazz e swing, attraverso una scaletta ed una sceneggiatura coinvolgente, nonché il ricorso ad abiti d'epoca». L'evento è organizzato dall'Associazione Artistica Culturale "Remido". Inizio ore 20:30. Ingresso libero.invece nuovo appuntamento con la rassegna nazionale "Giovinazzo Teatro", ideata ed organizzata dal Gruppo Teatro Moduloesse che vede in Franco Martini il faro, in collaborazione con la FITA Puglia. In scena, nei giardini della scuola "San Giovanni Bosco" la pièce "Filumena Marturano" di Eduardo De Filippo, recitata dalla compagnia Napolinscena di Taranto.ancora per "Giovinazzo Teatro" ci sarà "Un borghese piccolo piccolo", tratta dal celeberrimo libro, poi divenuto anche un film, scritto da Vincenzo Cerami nel 1976. Lo spettacolo è messo in scena dalla compagnia Garbo Teatrale di Taranto. Per entrambe le serate l'ingresso è fissato dalle 20.30, inizio dello spettacolo alle ore 21.00. Per info e costi www.giovinazzoteatro.org