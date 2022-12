Erasmus+, attestati di merito per 15 studenti dello "Spinelli"

Ildi Giovinazzo è tra gli Istituti Superiori europei inseriti nel(2021 – 2027), un progetto promosso dall'Unione Europea per offrire agli studenti partecipanti la possibilità di studiare e formarsi all'estero, promuovendo le possibilità di impiego, l'inclusione sociale e l'innovazione.A seguito del Bando promosso dall'Istituto,sono stati selezionati per partecipare a questo "Piano di internazionalizzazione", partendo in due tornate tra i mesi di luglio/agosto ed ottobre/novembre per le destinazioni di Belgio ed Irlanda.Al ritorno da queste loro esperienze lavorative, professionali, linguistiche ed interculturali, l, in collaborazione con l'amministrazione comunale e con il Liceo "Matteo Spinelli", ha organizzato la Cerimonia di consegna degli attestati di merito agli studenti vincitori del Bando, cogliendo l'occasione per conoscere direttamente l'esperienza vissuta dagli studenti e dai loro genitori, nonché per comprendere e approfondire le grandi potenzialità deldell'Unione Europea, nel quale il Liceo di Giovinazzo è stato inserito.«In una società in continuo mutamento, sempre più mobile, multiculturale e digitale, il progetto Erasmus +, fortemente voluto e promosso dal nostro Liceo, rappresenta un'opportunità unica per favorire e valorizzare lo sviluppo personale dei nostri giovani studenti, incrementando le loro conoscenze, abilità e competenze», dichiara il sindacoAd accogliere gli studenti e a consegnare loro gli attestati di merito nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, sabato 3 dicembre 2022 alle ore 10.00, oltre al sindaco, ci saranno anche l'assessora alla Pubblica Istruzione, Cristina Piscitelli, il Dirigente scolastico del Liceo, Prof. Carmelo D'Aucelli, gli insegnanti ed i rappresentanti dell'Associazione Genitori.Durante la cerimonia di consegna degli attestati sarà assegnata anche l'annuale Borsa di Studio dell'Associazione Genitori, destinata allo studente/ssa meritevole dell'anno scolastico 2021 – 2022.