Epidemia a Giovinazzo: l'aggiornamento del Sindaco

VACCINAZIONI PERSONALE SCOLASTICO

ORDINANZA SCUOLA

VACCINAZIONE DI MASSA - SOPRALLUOGO ESPERTI ASL BARI

Nuovo aggiornamento del Sindaco Tommaso Depalma sulla situazione epidemiologica a Giovinazzo.Gli attualmente positivi, al 27 febbraio, sono salitie le persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia sono state ben 775, mentre i guariti sono stati 669. Purtroppo Giovinazzo ha fatto registrare 9 vittime da marzo 2020 agli inizi di febbraio 2021, il più anziano aveva 91 anni ed il più giovane 57.Il Sindaco ha altresì annunciato che il personale scolastico giovinazzese «sarà vaccinato presso».Il primo cittadino, in virtù di quanto riportato, ha anche anticipato che emanerà una nuova ordinanza per permettere le vaccinazioni del personale scolastico, chiudendo agli alunni per qualche giorno gli istituti giovinazzesi. «A breve emanerò un'ordinanza di sospensione della didattica in quanto nelle giornate della somministrazione del vaccino e in quelle a seguire non è possibile garantire la regolare attività didattica ed educativa. La vaccinazione del personale scolastico è la seconda buona notizia di questi giorni dopo l'avvio della somministrazione agli over 80. Abbiamo bisogno di questi passaggi per iniziare a spezzare la catena della trasmissione del virus e a guardare con più fiducia al futuro».Tommaso Depalma ha anche raccontato che questa mattina, 1° marzo, gli esperti dell'ASL Bari hanno effettuato un sopralluogo nella sede Fratres di Giovinazzo (cosa peraltro da noi anticipata sin da sabato scorso). «Il sopralluogo è andato bene e nel principio della collaborazione tra associazione e Asl si potrebbero utilizzare i locali di via Marconi per la vaccinazione degli over 80. Appena avremo notizie definitive in merito vi aggiorneremo. Come vi avevo anticipato - ha proseguito Depalma rivolgendosi ai cittadini - tutti i Comuni si stanno inoltre preparando alla vaccinazione di massa e quindi a breve saremo in grado di darvi dettagli anche su questo passaggio».L'invito finale del primo cittadino di Giovinazzo è stato a non abbassare la guardia