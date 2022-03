Enzo Morelli in mostra a Milano. Presenti Picicco, Vestito e Depalma

Nella cornice del Palazzo delle Stelline di Milano e della XI edizione di OlioOfficina Festival il 17 marzo si è svolta la manifestazioneLa natura, il territorio, la bellezza, l'arte, la vita.La mostra dei quadri sull'ulivo dell'artista bitontinoraccolti nel volume della Secop Edizioni,ha fatto da sfondo alla tavola rotonda alla quale hanno partecipato il direttore artistico di Olio Officina Festival Luigi Caricato, l'editore Peppino Piacente, il presidente dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano Camillo de Milato, la presidente dell'Associazione "Porta D'Oriente" Cettina Fazio Bonina, Giuseppe Selvaggi, studioso di tradizioni popolari, il sindaco di Giovinazzo,Nancy Dell'Olio, ambasciatrice della Puglia nel mondo, moderati da, giornalista e scrittore.Lettura di poesie e testi sull'ulivo sono stati curati da Angela Pellegrino, mentre l'attore Gerardo Placido ha proposto interventi video che hanno dato atto delle sperimentazioni del nuovo laboratorio teatrale a cui ha dato vita coniugando teatro e cinematografia classica con le nuove applicazioni del digitale.Notevoli le suggestioni offerte dai relatori al numero pubblico pugliese e non.Cettina Fazio Bonina ha fatto presente che il tour delle opere di Enzo Morelli ha avuto origine a Castel del Monte, luogo iconico della Puglia, nell'ottica di valorizzare al meglio ciò che il territorio ci offre.Il sindaco Depalma ha colto l'occasione della trasferta che l'ha portato fuori dai luoghi usuali del suo impegno per poter illustrare ai fuori sede in Lombardia l'impegno dei comuni pugliesi, che si avvalgono anche di patti territoriali in sinergia con aziende e associazioni, per una promozione del prodotto tipico declinata non solo nel comparto commerciale ma coniugata con turismo e cultura.L'ulivo come simbolo di pace ha riportato l'attenzione sui combattimenti in corso in Ucraina. E qui il sindaco Depalma ha accennato a quanto Giovinazzo sta facendo per un'accoglienza fattiva, cordiale e solidale verso alcune famiglie di profughi ospiti nella nostra città che si rivela terra di accoglienza.Parlando di Puglia, di ulivo e di pace è stato naturale citare l'impegno di don Tonino Bello, come ha fatto magistralmente nel suo video l'attore Gerardo Placido.L'ambasciatrice di Puglia nel mondo,, ha portato il saluto della Regione Puglia, evidenziando che l'ulivo è nello stemma della Regione e, a suo dire, quei rami rappresentano le tante comunità pugliesi sparse nel mondo. Ammirata dai quadri di Morelli, ha proposto di portare la mostra all'estero presso gli istituti di cultura italiani per condividere con loro l'anelito di poesia e di pace che l'ulivo rappresenta.All'evento, al quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni milanesi e alti ufficiali della Forze Armate, era presente anche il giovinazzese generale, comandante della 1ª Regione Aerea di Milano.