Entrano nel vivo i festeggiamenti per la Madonna delle Grazie: il programma

Luminarie su via Marina, nel centro storico ed in piazza Vittorio Emanuele II

Dopo due anni Giovinazzo potrà finalmente tornare ai riti religiosi all'aperto, tra fede e devozione popolare. Sarà così anche per lale cui celebrazioni prettamente liturgiche sono iniziate da alcuni giorni, con tanto di luminarie posizionate su via Marina e nel centro cittadino.Domani,, all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta sarà celebrata la giornata eucaristica con la messa alle ore 9.00 e successiva esposizione del SS Sacramento sino alle 11.00. Operazione che sarà ripetuta da don Andrea Azzollini anche al pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, con benedizione eucaristica.Alle 19.00 è quindi prevista la messa vespertina.Ma è, giornata che il calendario laico dedica alla Festa della Repubblica, che Giovinazzo vivrà la. Le celebrazioni in Concattedrale si terranno alle 8.30, alle 10.00 ed infine ancora alle 19.00. Ma alle 20.00 la città si fermerà, interrompendo finalmente un'attesa lunga tre anni. A quell'ora, infatti, partirà la solenne processione secondo il seguente itinerario:La processione sarà accompagnata dal Gran Concerto Bandistico e dalla Bassa Musica "Città di Giovinazzo".Venerdì 3 giugno, nella piazzetta accanto alla chiesa di San Lorenzo dove è custodita l'effigie, alle 18.30 sarà recitato il Santo Rosario ed alle 19.00 ci sarà la santa messa di ringraziamento.Saliranno di nuovo alti gli inni alla Vergine delle Grazie, Madre misericordiosa e Giovinazzo si stringerà di nuovo attorno a lei pregando per la pace e per quanti, in questi difficili due anni, se ne sono andati o hanno sofferto.