Emiliano ammaliato dalle opere degli Amici del Presepio di Giovinazzo

Non solo l'amicizia con la famiglia Mastro, ma anche l'ammirazione reale per una cittadina che sta imparando ad amare., lunedì 6 gennaio, ha fatto visita alla mostra di presepi artistici che stava per chiudere i battenti dopo un mese di grandi successi all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II. L'esposizione è stata curata dalla sezione giovinazzese deglisentinelle di una sapere antico da trasmettere alle nuove generazioni.Il Governatore della Puglia, che domenica si confronterà nelle elezioni primarie del centrosinistra verso le regionali di primavera, è stato accompagnato dal Sindaco ed amico personale,, e da, delegato metropolitana IVE.Emiliano è apparso veramente rapito (e come lui tantissimi visitatori) dalla monumentale opera esposta nelle Sala Clessidra dell'antico convento domenicano. Un'opera realizzata da circa trenta presepisti giovinazzesi e che riproduce in scala, ogni singolo dettaglio di un borgo antico di inizi Novecento, con una meravigliosa Concattedrale di Santa Maria Assunta che svetta solenne e bellissima. Nessun particolare è stato trascurato e i dati storici sono stati rispettati alla lettera.Il Presidente, prima di far visita alla famiglia Mastro per il Memorial dedicato a papà Michele, ha quindi reso omaggio ai generosissimi artigianianello importante della memoria condivisa di una Giovinazzo che non vuol perdere le sue radici.