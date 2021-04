Emergenza Covid: mercato settimanale chiuso sino al 30 aprile

ASPORTO E DOMICILIO

MERCATI

CIMITERO

SHOPPING

ATTIVITÀ SPORTIVA

BARBIERI E PARRUCCHIERI

Ad integrazione di quanto pubblicato dalla nostra redazione sin dalla mattinata di oggi ( leggi qui ), in relazione all'entrata in vigore del Decreto Legge n.44, che avrà validità da quest'oggi, 7 aprile, fino al 30 aprile, vi proponiamo le più importanti novità per quello che concerne le attività commerciali e le aperture del mercato settimanale e di quello giornaliero, del cimitero comunale, di parrucchieri e centri estetici sul territorio cittadino.I ristoranti sono chiusi, è consentito soltanto il servizio a domicilio senza limiti di orario e asporto fino alle ore 22:00Per i bar senza cucina l'asporto è vietato dopo le ore 18:00.La chiusura dalle ore 18:00 e fino alle ore 07:00 del giorno successivo per tutti i giorni della sulla settimana, dei cosiddetti distributori automatici H24.Sospesa l'attività del mercato settimanale in zona 167.Continua, invece, l'attività del mercato giornaliero in Via Cappuccini dentro il quale si continueranno ad adottare tutte le misure per evitare la diffusione del virus con controlli da parte delle forze dell'ordine.Chiusura del cimitero comunale il sabato e la domenica.Tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa, chiudono dalle ore 20:00 fino alle ore 05:00 del giorno successivo ad eccezzione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.Negli esercizi sono valide le solite misure di sicurezza: distanziamento, mascherina, ingressi contingentati.Palestre e piscine chiuse.Vietati gli sport di contatto e di squadra.Consentita invece l'attività motoria individuale all'aperto come la camminata, la bici e la corsa. Agli agonisti è permesso di allenarsi.Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona come i servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere e gli estetisti.