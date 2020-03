Emergenza Coronavirus, l'aggiornamento quotidiano del Sindaco Depalma

Vi riportiamo integralmente il bollettino giornaliero delle attività comunali in tema di emergenza per il Coronavirus. Informazioni pubblicate sul profilo Facebook del Sindaco«La nostraTante le chiamate per interventi con lo scopo di evitare assembramenti, tante le chiamate con richieste di chiarimento sulle restrizioni imposte per decreto. I nostri vigili sono sul fronte e proprio per questo motivo volevo segnalarvi che onde evitare futuri ed eventuali contagi stiamo disponendo dei turni fissi così da non far entrare in contatto più persone tra loro e non rischiare così un isolamento di gruppo nello scenario peggiore. Capirete tutta la difficoltà del momento quindi col cuore in mano vi dico: ognuno di voi cerchi di richiamare il prossimo al rispetto delle regole, non è possibile mandare i vigili dappertutto e contemporaneamente in più posti. E sono io il primo che a gran voce vi chiede uno sforzo di responsabilità maggiore: restate in casa!Domani il furgone della protezione civile continuerà a girare per le vie della nostra città ricordando a tutti la necessità di restare a casa.Stamattina i nostri servizi sociali, come già fatto ieri, hanno effettuato diverse chiamate di cortesia ad anziani e persone in difficoltà per capire se avessero particolari bisogni. Abbiamo già una prima lista di anziani che stiamo aiutando a domicilio, vi ricordo che è possibile segnalare altre richieste di aiuto a questi due numeri:Stamattina abbiamo anche reso disponibile l'accesso alla nostra biblioteca digitale gratuita per studenti. Chi intende fruire di questo servizio può scrivere all'indirizzo mail dell'assessore Sollecito: michele.sollecito@comune.giovinazzo.ba.it Ieri abbiamo chiarito alcune questioni in merito alle attività ristorative: mi preme ribadire che per alcune tipologie di esercizi (pizzerie) dalle 18.00 in poi è possibile solo la consegna a domicilio (no asporto), mentre per le panetterie questa possibilità non è consentita.Segnalo a tutti che lain vista della dura lotta che dovremo condurre al virus. I dettagli di Iban e causale nella foto allegata.A domani, sperando in una giornata migliore».Tommaso Depalma