Il Natale in città: tanti auguri dal Viva Network - VIDEO

Un'quella che si respira nelle nostre città nel periodo di. Una festa che ci riporta asempre attuali: laverso chi soffre, la salvaguardiadelle, ladelloMa, soprattutto, l'amore per il nostro, che quest'anno più che mai si veste diA Natale le città dellasi trasformano in luoghi dove si accende lae si coltivano iIn questa stessa direzione vanno gliche la redazione dirivolge ai: vicini alleper raccontare ilQuest'anno abbiamo voluto metterci tutto l'impegno e la nostra passione per carpire l'atmosfera luminosa e gioiosa che si vive nelle nostre città in questi giorni, dedicando un video con i frammenti più significativi del Natale dai comuni del nostro network.Tanti auguri da tutti noi! Buon Natale!