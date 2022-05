Elezioni 2022, tutti i nomi a sostegno di Daniele de Gennaro

Si vanno completando in queste ore le liste che si presenteranno alla competizione elettorale del prossimo 12 giugno, che eleggerà il nuovo sindaco e la composizione del prossimo Consiglio comunale.Nella serata di venerdì 13 maggio sono state completate le liste a sostegno di Daniele de Gennaro sindaco.Questi dunque tutti i nomi in lizza per uno scranno in Aula "Pignatelli".Valeria AngelicoIsabella (detta Elisa) BavaroGiuseppe CamporealeMaria Teresa CaprioliFrancesco CutroneFrancesca DacontoFranco De AnnaDavide DigiaroAnnunziata (detta Nunzia) FiorentinoDario IlluzziGaetano MarcotrigianoGabriele MastropasquaGiuseppe (detto Pino) PiernoGiuseppe PrianoMichele RennaCarmela ZazaSerafina Abbattista detta SaraRita CramarossaGiovanni Del Giudice detto GianniVincenzo Di BariFrancesco DigiaroFrancesco Di NataleDomenico DisciosciaAngelo LasorsaAddolorata Lisi detta DoraElisabetta Pansini detta ElisaMatteo ParatoAgostino PezzolungoLuigia RanieriViviana Diomede RestainoAnna ScivettiMaria Tesoro detta MaraArianna CampobassoAntonio CapasaFabiana CasadibariFilippo CorteseGiovanni D'AquinoAda Maddalena IessiEmanuela La ForgiaMichele MassariAnnalisa MastrofilippoAngela MastropasquaVincenzo PesceDaniela PrudenteRosalia StufanoSalvatore TaurinoMichele AnielloIsabella (detta Isa) BavaroGirolamo CapursoDaniela Maria CarluccioVincenzo DepalmaSergio de RuvoMichele DigiaroStefania FacchiniDonatella FumaiCelestina (detta Tiziana) Gravinese EliaAntonio LabiancaMarco LasorsaSalvatore LeanzaLucia (detta Luciana) MarellaSabrina MastrovitiConcetta (detta Damiana) NacciGiuseppe (detto Beppe) BavaroTommaso (detto Tommi) BonvinoAnnamaria CantatoreFerdinando (detto Nando) DepaloGaia GianniniAlessandro Luccarelli (indipendente)Ugo MagarelliEnrico MartiniSabina (detta Bibi) MastrovitiLoredana ModestoDamiano Francesco NirchioGiuseppe (detto Beppe) NisioGiorgio PolitiGrazia SciosciaRosanna TattoliAngelica Vasciaveo