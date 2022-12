L'annuncio di Mezzapesa: «Elodie vince Ciak d'Oro come rivelazione dell'anno»

«Elodie vince il Ciak d'Oro 2022 come miglior rivelazione dell'anno per. Grazie a chi ha votato per la sua interpretazione e per il suo innato talento».Il post del regista giovinazzese di adozione,è arrivata nel pomeriggio di giovedì 15 dicembre. Un risultato esaltante per la cantante romana alla sua prima apparizione come attrice. Il film di Mezzapesa racconta l'amore proibito tra Andrea, interpretato da Francesco Patanè, rampollo del clan dei Malatesta, e Marilena (Elodie) la bella moglie del boss Camporeale. Basterà questo a riaccendere un'antica faida tra due famiglie della mafia garganica, che vivono secondo codici che lo stesso regista ha più volte definito «arcaici».Un film che invita a riflettere sulla realtà di una terra straordinaria, ma solcata negli anni dal sangue.Per Elodie, 32 anni, nata nel quartiere periferico romano del Quartaccio, un riconoscimento arrivato grazie alla votazione del pubblico, che l'ha decretata quale vera rivelazione per quest'anno sul grande schermo. Ha preceduto Leonardo Maltese interprete nel film "Il signore delle formiche" e Lina Siciliano, in corsa grazie al ruolo in "Una femmina".