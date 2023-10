Due incidenti in pochi minuti, traffico in tilt sulla strada statale 16 bis

Due incidenti, dalla dinamica simile, si sono verificati nella mattinata di oggi lungo la. Gli occupanti dei quattro mezzi coinvolti (due auto, un mezzo commerciale e un camion). La particolarità risiede nel fatto che siano successi a distanza di pochi minuti, e pochi metri, l'uno dall'altro.Il primo impatto, avvenuto attorno alle ore 11.50, si è registrato in direzione Foggia, subito dopo lo svincolo Giovinazzo sud, e per cause in corso di accertamento ha coinvolto unae un. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze: i conducenti sono, infatti, rimasti illesi. Sul luogo, per i rilievi e la messa in sicurezza dell'arteria, è giunta la. Nel frattempo si è provveduto alla rimozione dei mezzi sulla carreggiata e al ripristino del transito.Il secondo sinistro si è verificato poco dopo, a distanza di alcuni metri, tra unache si stava immettendo sulla strada statale 16 bis e un tir. Anche in quest'ultimo caso, che ha paralizzato il traffico verso nord, non si sono registrati feriti. Entrambi i conducenti sono rimasti illesi. Gli agenti, supportati in entrambi i sinistri dal personale, hanno effettuato i rilievi del caso, prima di poter rimuovere i veicoli. Forti i disagi alla circolazione stradale per oltre un'ora.I disagi al traffico sono stati consistenti in direzione Foggia: le vetture sono infatti rimaste incolonnate per parecchi minuti, formando lunghe code, in attesa della rimozione dei mezzi lungo la carreggiata e del regolare ripristino del transito, avvenuto nel giro di un'ora. La circolazione è tornata regolare attorno alle ore 13.00.