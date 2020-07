Droga: traffico Albania-Italia, 37 arresti. In manette anche un giovinazzese

Aveva ramificazioni pure al'organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti sgominata ieri mattina nell'operazionesvolta dallae dalle autorità albanesi che ha portato ae al sequestro di beni perIn Italia sono state arrestate. Tra questi il giovinazzese, di 52 anni. I provvedimenti sono stati emessi dal gip presso il, a fronte delle indagini svolte tra marzo 2017 e gennaio 2019, che hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di soggetti italiani e albanesi, appartenenti ad una potente organizzazione criminale, operante a Bari e provincia, con ramificazioni in Albania.Tutti sono accusati di aver fatto parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico transnazionale di stupefacenti: le indagini, avvalorate dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, sono partite dal sequestro, lungo la costa di Molfetta, die hanno stroncatoun traffico internazionale di cocaina, marijuana e hashish tra le due sponde dell'Adriatico, storica rotta per la penetrazione in Europa della droga.Nel complesso sono state sequestrate, sottraendo alla criminalità proventi pari a. Il gip del, ha evidenziato «che la Puglia continua a costituire la principale base logistica delle organizzazioni albanesi per smerciare droga in Italia».