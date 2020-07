Social Video 1 minuto Un mare di droga dall'Albania: 37 arresti. Blitz anche a Giovinazzo

8 foto Un mare di droga dall'Albania: 37 arresti. Blitz anche a Giovinazzo

. Sono i numeri dell'operazione, con cui laha smantellato un'organizzazione accusata di traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tra l'Albania e l'Italia.L'operazione dellae delle, con l'ausilio internazionale delle, dell'e della, ha previsto il supporto - in Italia - dell', della, dellae dellaIl personale, nella notte scorsa, ha dato esecuzione, tra l'Italia e l'Albania, su disposizione dellae della, con il coordinamento di, a due ordinanze di custodia cautelare nei confronti diresponsabili di traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e a decreti di sequestro per complessiviI provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari presso il, nell'ambito dell'operazione, a fronte delle indagini effettuate tra marzo 2017 e gennaio 2019, che hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di, appartenenti ad, operante in Bari e provincia, con ramificazioni, oltre che in Albania, in Puglia ed in Basilicata.L'Antimafia, relativamente agli ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, ha monitorato l'approvvigionamento sempre in Albania,utilizzando gommoni oceanici, cioè autocaravan sull'asse "Albania-Puglia",, il deposito, il trasporto sull'asse "Puglia-territorio nazionale", effettuato "via terra" da corrieri italiani con veicoli staffetta, identificando anche i destinatari.Novità assoluta di questa indagine è rappresentata dall'attività svolta dagli investigatori italiani direttamente in territorio albanese, con il supporto delle locali forze speciali, allorché si è proceduto congiuntamente all'arresto a Saranda (in Albania) diche, per conto dell'organizzazione criminale, aveva il compito di trasferire a Bari, transitando "via mare" per la Grecia, un camper imbottito didestinata al mercato italiano.Le complesse indagini, effettuate con intercettazioni telefoniche, ambientali, video-riprese e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, poi avvalorate dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, hanno permesso, tra l'altro,, con il supporto delNon solo: di individuare a Savelletri un deposito in cui erano custoditi circa 700 chilogrammi dello stesso stupefacente (oltre a proiettili per kaalashnikov, centraline elettroniche per autoveicoli, documenti, passamontagna e chiodi in ferro a tre punte), intercettare a Palagiano un corriere italiano mentre trasportava oltre 6 chili di marijuana destinata al mercato lucano,, intestate ad, utilizzate dagli albanesi per espatriare nel nord Europa.Relativamente a quest'ultimo riscontro è stata eseguita una misura cautelare, agli arresti domiciliari, nei confronti di un appartenente alle forze di polizia italiane il quale, oltre a concorrere nel reato di fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ha illegalmente fornito informazioni attinte dalla banca dati delI provvedimenti restrittivi emessi dal giudice presso ilcompletano le attività investigative - patrimoniali e personali - svolte in Albania dallaa seguito dell'operazionein cui, il 14 marzo 2018, laaveva tratto in arrestoresponsabili del reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti dall'Albania all'Italia.La, con il determinante contributo dellae della, ha raccolto anche gravi indizi di colpevolezza a carico di soggetti albanesi, appartenenti ad una potente organizzazione criminale, operante in Valona.In particolare, a seguito di un sequestro - effettuato il 10 novembre 2015 in Albania - di oltre 800 chilogrammi di marijuana stipati su un potente gommone oceanico pronto a partire per la Puglia, sono stati effettuati accertamenti personali e patrimoniali che, in data odierna, hanno consentito di arrestare in Albania, nonché di sottoporreTra i beni sequestrati, tutti nella zona di Valona (in Albania), una fabbrica di produzione e commercio di caffè, una società di distribuzione di bibite ed alcolici, un'attività commerciale di prodotti alimentari, un ristorante-bar, addirittura 15 appartamenti, un terreno edificabile, nonché 7 autovetture di grossa cilindrata ed un'imbarcazione munita di potenti motori fuoribordo.Nel complesso sono state sequestrate circa tre tonnellate e mezzo di droga tra marijuana, cocaina ed hashish, sottraendo alle associazioni criminali proventi stimati inIl giudice del, accogliendo le risultanze investigative della, nel riconoscere, tra l'altro, la sussistenza dell'aggravante della transnazionalità del reato, ha evidenziato «che la Puglia - per come già dimostrato dallacon l'operazione- continua a costituire la principale base logistica delle organizzazioni criminali albanesi per smerciare stupefacenti in Italia».I provvedimenti cautelari - nei confronti di- sono stati svolti tra Italia (nelle province di Bari, Barletta, Andria e Trani, Roma, Lecce, Matera e Pesaro-Urbino) e Albania (in esecuzione di un mandato d'arresto internazionale e di un ordine d'indagine europeo).