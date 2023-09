Don Luigi Ziccolella nuova guida della Parrocchia Immacolata di Giovinazzo

La celebrazione eucaristica del 5 settembre, presieduta da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, ha sancito il passaggio di consegnemolfettese, è il nuovo parroco dell'Immacolata, parrocchia dell'omonimo rione di Giovinazzo. Succede a don Giuseppe Germinario il cui mandato spirituale è durato poco più di un anno.Tantissimi i fedeli che hanno voluto accogliere la nuova guida, appena 29enne, ma un grande carisma in chi lo ha conosciuto. Durante la celebrazione eucaristica, Mons. Cornacchia ha più volte ricordato l'importanza per i fedeli di continuare a sostenere il loro pastore, chiunque esso sia.è stato ordinato sacerdote il 27 giugno 2020 proprio dal prelato murgiano, a cui è legatissimo, ed ha iniziato il suo ministero come educatore e vice rettore presso il Seminario Vescovile di Molfetta. In questi anni ha ricoperto l'incarico di collaboratore e viceparrocco della parrocchia Santa Famiglia e poi della parrocchia San Gennaro in Molfetta, quest'ultima nuova casa di don Andrea Azzollini dal 12 settembre prossimo.Il sacerdote nato il 22 giugno 1994, è stati anche Segretario particolare del Vescovo Cornacchia, direttore del Centro Diocesano Vocazioni e docente IRC presso la Scuola Secondaria di I grado "Buonarroti" di Giovinazzo, dove in tanti, genitori e giovanissimi alunni hanno potuto conoscerlo, ed infine al Polo Liceale "Sylos-Fiore" di Terlizzi.«Buon cammino a entrambe le nostre guide, sempre sui passi tracciati dal Signore», hanno scritto i fedeli sulla pagina della Parrocchia di Maria SS Immacolata. Un augurio a cui si unisce tutta la comunità cattolica cittadina, conscia che l'Immacolata sia diventata negli anni, grazie all'opera di don Giuseppe Milillo e di don Gianni Fiorentino su tutti, luogo di incontro e soprattutto di crescita dei giovani, con un oratorio che ha fatto davvero da scuola per tantissimi.