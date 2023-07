Domenica ideale per una giornata in spiaggia a Giovinazzo

DOMENICA 30 LUGLIO

Domenica ideale per stare in spiaggia.Il meteo è benevolo con i giovinazzesi, che oggi vedranno sulla loro cittadina una leggera e piacevole brezza di Bora nelle ore centrali della giornata, quando ci saranno cieli sereni e temperature sui 35°. Mare calmo.Pomeriggio con correnti di Grecale e sole sino al tramonto. Serata stellata, umidità in risalita fino al 62% e 26° sulla colonnina di mercurio. Nottata con minime sui 24°. Temperature in aumento nel corso della settimana, purtroppo si ritoccheranno i 39°.SOLE - Sorge: 5:45, Tramonta: 20:11LUNA - Leva: 18:48, Cala: 2:24 - Gibbosa crescente