Domenica con 33° su Giovinazzo

DOMENICA 20 GIUGNO

Punte di 33° su Giovinazzo, in questa domenica 20 giugno che di fatto aprirà la stagione estiva.In tanti si riverseranno sul litorale per passare una giornata in spiaggia. In mattinata i valori termici saranno di 31° con ventilazione leggera nord-occidentale che mitigherà parzialmente il caldo, che si farà sentire intensamente a partire dal pomeriggio. Mare quasi calmo. Massime sui 33° all'ora di pranzo.Nel pomeriggio ancora cielo sereno e caldo fino al tramonto, col termometro ad indicare 32°. Serata prevalentemente stellata con breve transito di nubi e picchi di umidità del 62%. Minime della notte mai sotto i 20°.Lunedì previsti 37°. Consigliato non esporsi al sole nelle ore più calde. Tutta la prossima settimana sarà caratterizzata da temperature molto alte.SOLE - Sorge: 5:19, Tramonta: 20:28LUNA - Leva: 15:29, Cala: 2:11 - Gibbosa crescente