Domenica col sole e maestrale su Giovinazzo

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Domenica con larga prevalenza di cielo sereno su Giovinazzo, dove il mare sarà mosso per via di correnti di Maestrale che soffieranno con moderata intensità. Massime sui 18°.Pomeriggio soleggiato sino al tramonto, ma incalzeranno i venti da nord-ovest. Serata stellata e valori minimi della notte sui 12°.Da martedì atteso ulteriore calo termico per entrare definitivamente nel periodo autunnale.SOLE - Sorge: 6:33, Tramonta: 16:38LUNA - Leva: 13:49, Cala: 0:01 - Gibbosa crescente