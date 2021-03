Domani torna a riunirsi il Consiglio comunale di Giovinazzo

ORDINE DEL GIORNO

Si riunirà domani, 2 marzo, ilLa convocazione del Presidenteè fissata in via telematica alle ore 17.30.Diversi i punti all'ordine del giorno, tra cui l'acquisizione di un immobile confiscato alla mafia, il regolamento di occupazione di suolo pubblico e delle aree demaniali. Si preannuncia dunque un dibattito serrato su punti importanti per la vita cittadina, soprattutto in vista di una estate che dovrà rappresentare il rilancio per il settore turistico-ricettivo e della ristorazione.Dal sesto al dodicesimo punto, infine, la massima assise giovinazzese tratterà di debiti fuori bilancio derivanti da soccombenze in altrettanti giudizi. La speranza è che il confronto verbale tra parti politiche, legittimo in un'assise, non venga sporcato da affondi sul piano personale che anche di recente hanno caratterizzato il dibattito.1. Approvazione verbali sedute anno 2020;2. Interrogazioni ed interpellanze;3. Acquisizione a titolo gratuito dell'immobile sito in Giovinazzo, alla Via Redipuglia, n. 17 e confiscato alla criminalità organizzata ai sensi del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;4. Approvazione del Regolamento disciplinante il Canone Unico Patrimoniale di Occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;5. Approvazione del Regolamento del nuovo Canone Patrimoniale di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a Mercati;6. Sentenza Tribunale di Bari n. 2613/2020. S.A. c/Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;7. Sentenza Tribunale di Bari n. 2617/2020. M.P. c/Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;8. Sentenza Tribunale di Bari n. 2618/2020. L.M. c/Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;9. Sentenza TAR Puglia-Bari n. 7/2021. Nemesi s.r.l. c/Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;10. Sentenza Giudice di Pace di Trani n 35/2021. C.R. c/Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;11. Sentenza Tribunale di Bari n. 460/2021. A.M. c/Prefettura di Bari e Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;12. Sentenza Tribunale di Bari n. 500/2021. S.A. c/Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio