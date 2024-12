Diversamente Natale, clown e giocolieri in piazza Vittorio Emanuele II

L'evento in piazza

Un Natale di creatività e solidarietà

Un viaggio tra arte, emozione e partecipazione

Un evento per tutti

Il Consorzio Metropolis, leader nel sostegno alla disabilità, con il patrocinio del Comune di Giovinazzo, presenta il progetto ", un'iniziativa che unisce il valore della tradizione natalizia con l'importanza dell'inclusione, della creatività e della sensibilizzazione. Questo progetto, destinato ai bambini delle scuole elementari di Giovinazzo e all'intera cittadinanza, è un viaggio tra laboratori creativi, letture animate e spettacoli, per riscoprire il Natale come momento di riflessione, armonia e collaborazione. L'appuntamento è fissato per questo pomeriggio, 3 dicembre, alle ore 18.30 in piazza Vittorio Emanuele II.Martedì 3 dicembre si celebra la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, il Consorzio Metropolis scende in piazza coninvitando l'intera cittadinanza ad un momento speciale di inclusione e divertimento. L'evento ludico, curato dall'artista Mone Monè, trasformerà Piazza Vittorio Emanuele II in uno spazio di magia, risate e riflessione.L'iniziativa, nel suo complesso, si propone di favorire l'inclusione sociale attraverso attività creative, stimolare la riflessione su valori universali come la pace e la fratellanza, coinvolgere attivamente bambini e cittadini nella costruzione di un Natale più giusto e inclusivoTra i momenti chiave ci sono stati anche laboratori creativi nelle scuole "Don Saverio Bavaro" e "Papa Giovanni XXIII", durante cui i bambini realizzeranno "Alberi della Pace" utilizzando materiali riciclabili.Lo spettacolo, che avrà inizio alle ore 18:30, è pensato per coinvolgere grandi e piccini in un'esperienza unica, fatta di clowneria, giocoleria e momenti interattivi. Con il suo stile esuberante e il suo inconfondibile tocco di comicità, Mone Monè porterà sul palco numeri di equilibrismo, spettacoli con il fuoco e gag comiche, regalando un sorriso e un messaggio di solidarietà.L'iniziativa non è solo un momento di svago, ma anche un'occasione per riaffermare i valori dell'inclusione e del rispetto delle diversità. Il Consorzio Metropolis, da sempre impegnato nel sostegno alle persone con disabilità, si propone di abbattere le barriere culturali e promuovere una comunità accogliente e solidale.Lo spettacolo è gratuito. Per ulteriori informazioni si può chiamare il Consorzio Metropolis al numero 080 335 5408, oppure scrivere alla mail info@metropolisconsorzio.it