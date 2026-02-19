Dissesto idrogeologico: 5,6 milioni per Lama Castello a Giovinazzo

La Giunta regionale ha approvato nel pomeriggio un provvedimento che assegna ulteriori risorse a tre importanti interventi contro il dissesto idrogeologico a Palagianello in provincia di Taranto, Alberobello enella Città metropolitana di Bari. Si tratta di opere già in corso, che hanno registrato imprevisti e interferenze tecniche lungo il percorso e che ora potranno proseguire senza rallentamenti grazie al rafforzamento finanziario deciso dalla Regione con la delibera elaborata di concerto dall'assessore al Bilancio e Personale, Sebastiano Leo, e alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese.A Palagianello, con oltre 6,5 milioni di euro, sarà completata la realizzazione di un canale maestro a protezione della zona residenziale, artigianale e ferroviaria: un'opera attesa da anni, fondamentale per proteggere cittadini e attività produttive da eventi meteorici sempre più intensi.Ad Alberobello, con un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro, si interviene sul reticolo idrografico che lambisce l'abitato con nuove sistemazioni idrauliche e un canale a cielo aperto con argini in gabbioni, per ridurre il rischio di allagamenti e mettere in sicurezza strade e infrastrutture.«In queste settimane il tema della sicurezza del territorio è al centro del dibattito pubblico pugliese – sottolinea l'assessore Piemontese –: il dissesto idrogeologico si affronta con cantieri, manutenzione continua e capacità di intervenire anche quando, in corso d'opera, emergono criticità».L'azione si inserisce in una strategia più ampia che punta a prevenzione, progettazione e collaborazione con i Comuni, nella consapevolezza che i cambiamenti climatici rendono sempre più urgente investire sulla sicurezza del territorio e sulla protezione delle città pugliesi.