Pulizia foce Lama Castello
Pulizia foce Lama Castello
Attualità

Dissesto idrogeologico: 5,6 milioni per Lama Castello a Giovinazzo

Interventi anche ad Alberobello ed a Palagianello nel tarantino

Giovinazzo - giovedì 19 febbraio 2026 Comunicato Stampa
La Giunta regionale ha approvato nel pomeriggio un provvedimento che assegna ulteriori risorse a tre importanti interventi contro il dissesto idrogeologico a Palagianello in provincia di Taranto, Alberobello e Giovinazzo nella Città metropolitana di Bari. Si tratta di opere già in corso, che hanno registrato imprevisti e interferenze tecniche lungo il percorso e che ora potranno proseguire senza rallentamenti grazie al rafforzamento finanziario deciso dalla Regione con la delibera elaborata di concerto dall'assessore al Bilancio e Personale, Sebastiano Leo, e alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese.

A Palagianello, con oltre 6,5 milioni di euro, sarà completata la realizzazione di un canale maestro a protezione della zona residenziale, artigianale e ferroviaria: un'opera attesa da anni, fondamentale per proteggere cittadini e attività produttive da eventi meteorici sempre più intensi.

A Giovinazzo, nella zona sud di Lama Castello, l'intervento da 5,6 milioni di euro riguarda la sistemazione idraulica di un'area complessa, dove il reticolo naturale interagisce con strade e ferrovie: lavori necessari per limitare i danni e rendere più sicure infrastrutture e quartieri.

Ad Alberobello, con un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro, si interviene sul reticolo idrografico che lambisce l'abitato con nuove sistemazioni idrauliche e un canale a cielo aperto con argini in gabbioni, per ridurre il rischio di allagamenti e mettere in sicurezza strade e infrastrutture.

«In queste settimane il tema della sicurezza del territorio è al centro del dibattito pubblico pugliese – sottolinea l'assessore Piemontese –: il dissesto idrogeologico si affronta con cantieri, manutenzione continua e capacità di intervenire anche quando, in corso d'opera, emergono criticità».
L'azione si inserisce in una strategia più ampia che punta a prevenzione, progettazione e collaborazione con i Comuni, nella consapevolezza che i cambiamenti climatici rendono sempre più urgente investire sulla sicurezza del territorio e sulla protezione delle città pugliesi.
  • Lama Castello Giovinazzo
"Fototrofio - trame dello sguardo " alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
19 febbraio 2026 "Fototrofio - trame dello sguardo" alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
Coldiretti: «Pioggia salva Puglia da siccità, ma fenomeni estremi impattano sull'89% dei comuni»
19 febbraio 2026 Coldiretti: «Pioggia salva Puglia da siccità, ma fenomeni estremi impattano sull'89% dei comuni»
Altri contenuti a tema
Tommaso Depalma racconta l'evoluzione della bonifica di Lama Castello (VIDEO) Tommaso Depalma racconta l'evoluzione della bonifica di Lama Castello (VIDEO) Dal sito sono stati rimosse oltre 38mila tonnellate di materiale inquinante depositato col trascorrere degli anni
Ripulita Lama Castello a Giovinazzo (FOTO) Cronaca Ripulita Lama Castello a Giovinazzo (FOTO) Depalma: «Sconfiggeremo questa piaga!»
Ambiente, i candidati Sindaco la pensano così Politica Ambiente, i candidati Sindaco la pensano così Alcune domande dall'Associazione amici dell'Ambiente, della Flora e della Fauna
Bonifica di Lama Castello, uno studio dei ragazzi dello "Spinelli" Scuola Bonifica di Lama Castello, uno studio dei ragazzi dello "Spinelli" "Alla scoperta del castello rifiutato" domattina in Sala San Felice
Quella strada chiusa dai tronchi di palme Territorio Quella strada chiusa dai tronchi di palme Negato il transito agli agricoltori. Ancora una volta la strada c’è, ma non si usa
«Il sindaco revochi la gara d’appalto per la bonifica di lama Castello» Politica «Il sindaco revochi la gara d’appalto per la bonifica di lama Castello» «Gara illegittima e offerta economica anomala», secondo l’Osservatorio
Liberata dai rifiuti la strada di lama Castello Territorio Liberata dai rifiuti la strada di lama Castello Un segnale positivo per l’intero territorio
Quella strada chiusa per rifiuti Territorio Quella strada chiusa per rifiuti Negato il transito agli agricoltori. La strada c’è, ma non si usa
Mercoledì delle Ceneri, le Sante messe a Giovinazzo
18 febbraio 2026 Mercoledì delle Ceneri, le Sante messe a Giovinazzo
Lotta alla violenza di genere: aggiornato per il prossimo triennio il Protocollo EMI
18 febbraio 2026 Lotta alla violenza di genere: aggiornato per il prossimo triennio il Protocollo EMI
Asfalto cede in via Molfetta: le preoccupazione di automobilisti e commercianti
18 febbraio 2026 Asfalto cede in via Molfetta: le preoccupazione di automobilisti e commercianti
Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium espugna Molfetta
18 febbraio 2026 Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium espugna Molfetta
Il Defender Giovinazzo C5 si riscatta in Coppa Italia: 2-5 alla Lazio
17 febbraio 2026 Il Defender Giovinazzo C5 si riscatta in Coppa Italia: 2-5 alla Lazio
Beato Nicola Paglia, ieri sera la santa messa e la processione a Giovinazzo - FOTO
17 febbraio 2026 Beato Nicola Paglia, ieri sera la santa messa e la processione a Giovinazzo - FOTO
Allerta meteo per vento forte sulla costa di Giovinazzo
17 febbraio 2026 Allerta meteo per vento forte sulla costa di Giovinazzo
Quaresima 2026, a mezzanotte l'accensione della Croce in via Cattedrale
17 febbraio 2026 Quaresima 2026, a mezzanotte l'accensione della Croce in via Cattedrale
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.