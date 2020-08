Discarica, turismo e D1.1: Depalma stasera torna in piazza

Torna tra i suoi amministratie lo fa con le periodiche Comunicazioni alla città che si terranno questa sera, 1° agosto, a partire dalle ore 20.00, in piazza Vittorio Emanuele II.Il sindaco e la sua Giunta saranno nella centrale agorà giovinazzese per parlare di temi anche molto caldi nel dibattito della politica locale. Si dovrebbe partire (con Depalma i fuoriprogramma non sono mai esclusi) con l'aggiornamento dello stato dei lavori nellaper poi passare a presentare ilViste le premesse delle scorse settimane si prospetta molto intenso il terzo punto in programma, quello legato alle comunicazioni del primo cittadino legate alle vicende giudiziarie ed ai lavori manutentivi riguardanti laLa chiusura sarà invece una carrellata sul monitoraggio civico possibile attraverso il portale comunale sull'avanzamento della macchina amministrativa nei più svariati settori.