Discarica, sopralluogo del sindaco con l'azienda aggiudicataria delle messa in sicurezza

Sopralluogo congiunto ieri mattina, 14 ottobre, del sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, e dei tecnici della Gicos srl, l'azienda che si è aggiudicata la gara bandita dall'Ager per i lavori per la messa in sicurezza di emergenza della discarica di San Pietro Pago.L'inizio del cantiere significherà il passaggio in capo all'azienda appaltataria di tutta la manutenzione del sito di San Pietro Pago e quindi anche della captazione del percolato, problema che tanto ha tenuto in apprensione l'intera comunità, oggetto di rimostranze da parte delle opposizioni cittadine.«Un altro grande traguardo è ormai vicino - ha scritto il sindaco Tommaso Depalma - , molte questioni complesse pian piano hanno trovato le giuste soluzioni, possiamo ora guardare al futuro di quest'area nell'ottica della sua completa rigenerazione».