Discarica Giovinazzo, parte campionamento acque di falda

Domani, 11 maggio, a partire dalle ore 9.30, su richiesta del, avranno inizio le attività di campionamento delle acque di falda dellada parte dei tecnici dell'Arpa Puglia.Le attività, che saranno supportate dal personale e dai mezzi della società Free Time srl, provvederanno preliminarmente al ripristino dei presidi e verifica funzionale dei piezometri atti all'estrazione delle acque di campionamento.«Ringrazio Arpa Puglia per aver preso in considerazione la nostra richiesta di anticipare quanto più possibile i tempi già previsti per le campionature - dichiara il sindaco, Tommaso Depalma- Questo è il modo migliore per avere piena contezza sulla sicurezza delle nostre falde e per verificare che nulla sia variato rispetto agli ultimi dati in nostro possesso che non hanno mai evidenziato superamenti tali da prefigurare problemi di inquinamento delle falde».