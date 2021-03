Discarica Giovinazzo: Galizia e Ruggiero presenteranno interrogazione parlamentare

Approderanno in Parlamento le vicende della discarica di Giovinazzo, dopo il sequestro di beni per 1 milione e 400mila euro effettuati dai Carabinieri ai danni dellala società che aveva gestito il sito di San Pietro Pago sino a qualche anno fa. Ma c'è anche l'inquinamento ambientale contestato, che ha creato un'eco ben oltre i confini comunali.«Presenteremo un'interrogazione al Ministro competente per conoscere quali azioni voglia adottare nell'ambito della vicenda dell'inquinamento ambientale che sarebbe stato commesso dallaaccusata di aver smaltito il percolato della discarica di Giovinazzo, iniettandolo direttamente nel sottosuolo, con grave rischio per l'ambiente e per la salute dei cittadini».Così scrivono in una nota congiunta le deputate del MoVimento 5 Stelle,e la giovinazzeseche è espressione diretta del territorio in cui si sarebbero consumati i reati contestati dalla magistratura.«Il quadro – continuano le due esponenti penstastellate –Questa società, privilegiando esclusivamente l'interesse economico rispetto a quello ambientale e della salute delle persone, avrebbe danneggiato il territorio, inquinando la falda acquifera. Un autentico abuso della nostra terra, compiuto nell'interesse di pochissime persone e a danno della collettività e delle generazioni future. Ringraziamo gli inquirenti per il lavoro svolto e confidiamo nella giustizia per accertare con chiarezza tutte le responsabilità del caso», concludono le deputate 5 Stelle.