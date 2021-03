Discarica Giovinazzo e sequestri Daneco, PVA: «Sindaco dovrebbe scusarsi. Non era acqua sporca»

Rivendica il suo ruolo attivo nel tenere alta l'attenzione su quanto stava accadendo nella discarica di San Pietro Pago e rispedisce al mittente le accuse di procurato allarme.Il movimento civicoè intervenuto nelle scorse ore dopo la notizia del sequestro dei beni della Daneco Impianti srl che aveva gestito il sito giovinazzese sino a qualche anno fa, con l'ulteriore accusa di aver fatto fuoriuscire percolato avanzata dagli inquirenti. Un capitolo amarissimo per gli abitanti della cittadina adriatica che ancora è lungi dall'essere chiuso.«Terribile lo scenario ipotizzato dagli inquirenti:- scrivono dal gruppo guidato dal Presidente Girolamo Capurso - Oggi lo possiamo dire con forza: le battaglie, se sono giuste e in difesa della città vanno combattute, contro tutto e tutti, persino contro i muri di gomma!!»«Oggi - proseguono dal movimento di opposizione -, tutti coloro per cui quel percolato era", ad iniziare dal Sindaco, dovrebbero avere la dignità di dire: "Scusate, avevate ragione, anzi Grazie!" . Grazie e scusa ai nostri Consiglieri - si legge ancora nella nota, incredibilmente denunciati persolo per aver posto il problema, difendendo la salute di tutti i Giovinazzesi!! Grazie e scusa ai cittadini, che a centinaia il 17 novembre 2018 hanno manifestato sotto la pioggia !! Grazie - è la chiusa - e scusa a chi in questa battaglia ci ha sempre messo la faccia, venendo ricoperto di pubblici insulti e sbeffeggiamenti !!».Nelle scorse ore, come riportato dalla nostra testata, erano state le parlamentari del MoVimento 5 Stelle, Francesca Galizia e Francesca Anna Ruggiero, a preannunciare un'interrogazione sulla vicenda ormai di portata nazionale.