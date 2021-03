Discarica e PUG: se ne discute nel Consiglio comunale di Giovinazzo

Importante Consiglio comunale, quello che andrà in scena questo pomeriggio, 30 marzo, in modalità a distanza in ossequio alle norme nazionali anti-contagio. Il Presidenteha convocato l'assise in prima istanza per le ore 17.00.Al primo punto all'ordine del giorno è inserita l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Poi al secondo vi sarà la discussione e l'eventuale approvazione della spesa per dare immediata esecuzione ai servizi di estrazione, trasporto e conferimento in un sito idoneo del percolato che è tracimato dal VI lotto dellaArgomento che, come sempre accaduto in questi ultimi anni, si presenta come assai caldo.Ultimo punto all'attenzione della massima assise cittadina sarà quello relativo al. Si discuterà dell'approvazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) e del Rapporto Preliminare di Orientamento (RPO).