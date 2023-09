Diocesi, il 19 e 20 settembre il Convegno Pastorale

Con il, che si svolgerà martedì 19 e mercoledì 20 settembre all'interno dell'Auditorium "Regina Pacis" in Molfetta, alle ore 19.30, si inaugura nella nostra Chiesa Locale il nuovo anno pastorale 2023-2024 che coincide con la seconda tappa del cammino sinodale, la fase sapienziale, e che vedrà la celebrazione dell'Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi sul tema "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione".Per questo motivo la scelta del tema "è motivata da un approfondimento che porterà a individuare le radici della sinodalità nella stessa natura e identità della Chiesa, illustrata mirabilmente nel documento conciliare.Nella prima serata, martedì 19 settembre, ad accompagnare l'assemblea sarà il prof. Michele Illiceto, docente di Storia e Filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese.Come poi è ormai consuetudine nelle nostre convocazioni ecclesiali, nel secondo giorno, mercoledì 20 settembre, ci saranno dei tavoli sinodali che, facendo tesoro del programma pastorale diocesano, elaborato grazie alle linee guida forniteci dalla CEI per la fase sapienziale e alle indicazioni operative predisposte dai sacerdoti e laici nei mesi di giugno e luglio scorsi, approfondiranno tre tematiche: Formazione, Corresponsabilità, Dialogo con questo tempo.Il convegno è rivolto ai presbiteri, ai religiosi e alle religiose, ai componenti Consiglio Pastorale Diocesano e dei Consigli Pastorali Parrocchiali, alla Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali e ai referenti del cammino sinodale.