Diocesi, eletto il collegio dei Consultori e il consiglio presbiterale

Nella mattinata di venerdì 18 febbraio, al termine del ritiro del clero, Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi ha reso note le nomine per il Collegio dei Consultori, per il Consiglio presbiterale e per alcuni uffici pastorali. Rinnovato anche il Consiglio Pastorale Diocesano.don Raffaele Tatullidon Ignazio Pansinidon Giovanni Fiorentinodon Pietro Rubinidon Angelo Mazzonedon Fabio Tangaridon Pasquale RubiniConsiglio Presbiteralea. Membri di dirittoDon Raffaele TatulliDon Angelo MazzoneDon Cesare PisaniDon Giovanni FiorentinoDon Giuseppe PischettiDon Pietro RubiniDon Roberto De Bartolob. Membri scelti dal VescovoDon Salvatore SummoDon Fabio TangariDon Michele AmorosiniDon Raffaele GramegnaDon Gioacchino Prisciandaroc. Membri elettiDon Luigi ZiccolellaDon Luigi AmendolagineDon Gennaro BufiDon Pasquale RubiniDon Nicolò TempestaDon Silvio BrunoDon Luigi CaravellaDon Ignazio PansiniDon Paolo MalerbaDon Vito BufiFra' Nicola Violante, ofmFra' Andrea Viscardi, ofm cappMembri di dirittoDon Raffaele Tatulli, vicario generaleDon Giovanni Fiorentino, vicario foraneo MolfettaDon Giuseppe Pischetti, vicario foraneo Ruvo di PugliaDon Pietro Rubini, vicario foraneo GiovinazzoDon Roberto De Bartolo, vicario foraneo TerlizziDon Vito Bufi, direttore ufficio pastoraleDon Nicolò Tempesta, direttore ufficio catechisticoDon Cesare Pisani, direttore caritas diocesanaDon Vincenzo Sparapano, direttore ufficio missionarioDon Luigi Ziccolella, direttore pastorale vocazionaleDon Gennaro Bufi, direttore ufficio confraterniteDon Giovanni de Nicolo, direttore ufficio ecumenismoDon Raffaele Gramegna, direttore ufficio pastorale familiareDon Luigi Amendolagine, direttore ufficio pastorale giovanileMons. Giuseppe de Candia, direttore ufficio pastorale dei migrantiDon Michele Amorosini, direttore ufficio beni culturali e arte sacraSig. Cosimo Altomare, direttore ufficio pastorale sociale del lavoroDott. Domenico Cives, direttore ufficio pastorale della saluteSig. Michelangelo Parisi, direttore ufficio comunicazioni socialiSig.ra Nunzia Di Terlizzi, presidente diocesana ACSig.ra Angela Paparella, segreteria CDALSig. Pietro Toma, presidente zonale ANSPISig. Mauro Piergiovanni, rappresentante confraterniteMembri elettiSig. Antonio Allegretta, MolfettaSig.ra Anna de Ceglia, MolfettaSig. Onofrio Losito, MolfettaSig.ra Gisella Spezzacatena, MolfettaSig. Roberto Barile, Ruvo di PugliaSig. Aldo Mazzone, Ruvo di PugliaSig.ra Monica Bavaro, GiovinazzoSig.ra Rosa Mastrofilippo, GiovinazzoSig.ra Maddalena Coladonato, TerlizziSig. Gaetano de Bari, TerlizziDiac. Ferdinando Vitelli, diaconoFra Ippazio Nichil, ofm cappSor Maria Celeste Attanasio, ffbSig. Salvatore GadaletaSig. Alessandro Binetti, MolfettaSig.ra Domenica Gattulli, Ruvo di PugliaSig.ra Maria Luisa Giancaspro, MolfettaSig. Tommaso Mastrofilippo, GiovinazzoSig.ra Maddalena Pisani, MolfettaSig. Antonello Tamborra, TerlizziSig.ra Anna Salvemini, Molfetta (segreteria)don Gennaro Bufi, Direttore dell'Ufficio Diocesano per le Confraternitedon Luigi Caravella, Direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale Scolasticadon Luigi Ziccolella, Direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale Vocazionaledon Massimiliano Fasciano, Vice Direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sanitariadon Silvio Bruno, Vice Direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesanodon Ignazio de Nichilo, Vice Direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiaredon Gaetano Bizzoco, Incaricato diocesano del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolicadon Andrea Azzolini, Assistente ecclesiastico della Confraternita del Carmine di Giovinazzo e rettore delle chiese del Carmine e di San Giovanni Battistadon Antonio Picca, Assistente ecclesiastico diocesano ACRP. Pasquale Rago cm, Rettore della chiesa del Cimitero di Molfettamons. Sergio Vitulano, Assistente ecclesiastico dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento di Molfettadiac. Leonardo Andriani, Assistente ecclesiastico AGESCI Ruvo 1 e Giovinazzo 1don Antonio Cipriani, Vice Assistente ecclesiastico diocesano dell'UNITALSI