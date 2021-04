Diminuiscono i posti letto occupati nei reparti Covid pugliesi

I decessi

Il dato giovinazzese non aggiornato

Sono 2157 (-17) i posti letto occupati nei nostri reparti Covid, conche lottano in terapia intensiva. Dati in diminuzione quindi, ma che non possono lasciare tranquilli. I numeri degli attualmente positivi in Puglia calano anch'essi, con 50.426 casi complessivi (48.269 si curano in casa).I guariti invece aumentano, fortunatamente. Sono in totale 164.905, 1550 nelle ultime ore.Ieri, 19 aprile, sono stati registrati anche 6130 tamponi, 584 dei quali (pari al 9.52%, percentuale in calo) hanno fatto emergere altrettanti contagi.Pesante il numero dei decessi: sono stati 46 nelle ultime 24 ore, 23 dei quali nel barese. I morti per Sars CoV2 sono quindi saliti a 5484 in regione. Di seguito il riepilogo per provincia:1934 Area Metropolitana di Bari1335 Provincia di Foggia785 Provincia di Taranto588 Provincia Bat476 Provincia di Lecce313 Provincia di Brindisi37 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaNon è stato aggiornato il dato di Giovinazzo, fermo al 13 aprile, quando c'erano 167 positivi, 1109 erano i residenti colpiti dalla malattia, 914 i guariti e 16 le vittime.