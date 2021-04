Diminuiscono gli attualmente positivi in Puglia. Ieri registrati altri 25 decessi

25 decessi e 1562 guariti

Gli attualmente positivi al Covid-19 in Puglia sono 49353 (- 446 rispetto al martedì) e di questi 47.221 si stanno curando a casa, mentre scende anche il numero di posti letto occupati nei reparti dedicati. Sono 2153 i ricoverati (-21) e 246 (-3) coloro i quali si trovano purtroppo in terapia intensiva.Nella giornata di ieri, 21 aprile, sono stati effettuati 12937 e 1141 (pari all'8.81%) hanno fatto emergere altrettanti contagi da Sars CoV2, 406 dei quali riguardano persone residenti nel barese. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 223.126 i pugliesi che hanno contratto la malattia. Un importante calo si è verificato confrontando il dato dei primi tre giorni della scorsa settimana, con i numeri di lunedì, martedì e mercoledì di quella in corso, con ben 589 infetti in meno.In Puglia sono stati registrati anche 25 decessi nelle ultime ore: 9 nel tarantino, 6 in Capitanata, 5 nel barese, 3 nella Bat, 1 nel brindisino, con il computo complessivo dei morti che è purtroppo salito a 5533.Buone notizie anche sul versante guariti: sono stati 1562 nelle scorse 24 ore, i pugliesi che si sono negativizzati. Il totale di coloro i quali hanno superato il virus è salito a 168250.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.