Dimesso dal Policlinico di Bari il paziente giovinazzese ricoverato per Covid-19

Una buona, buonissima notizia ha attraversato Giovinazzo questa sera.Ad attenderlo moglie e figli, anche loro contagiati dal maledetto virus, che però non hanno mai avuto sintomi gravi. Una lunga partita ingaggiata a marzo e finalmente vinta. Un sospiro di sollievo per parenti ed amici, ma anche per tutta la comunità giovinazzese che, ad oggi, non ha più nessun ricoverato negli Ospedali specializzati pugliesi.«L'alba arriva sempre dopo il buio di qualunque notte - ha scritto poco fa il Sindacosui social postando una foto pubblicata da noi e scattata da Marco de Giosa il 2 febbraio scorso -. Questa foto, con un'alba fantastica della nostra città, la dedico a voi, a noi e a chi dopo 28 giorni di ospedale ha sconfitto Covid 19 ed è tornato a casa.Ho chiesto a questa fantastica famiglia, il permesso di condividere con tutti voi questa notizia che ci rende felici. Un padre che torna a casa, riabbraccia moglie e figlie. Uno di noi che ha vinto la paura e il dramma di momenti durissimi da superare.La sua vittoria - spiega il primo cittadino -, la dobbiamo sentire come un segno di speranza e di incoraggiamento per tutti noi.. Prendiamo la stessa loro forza e facciamola nostra, per aspettare le nostre nuove albe che torneranno. Perché tutto passerà, pur fra mille difficoltà, ce la faremo e forse saremo migliori di prima. Un caro abbraccio a questa bella famiglia che ci ha insegnato a non abbattersi e a guardare avanti».Finalmente, dopo tante serate passate a darvi cattive notizie, possiamo concludere la nostra giornata col sorriso sulle labbra. Un piccolo grande segno di speranza che squarcia il velo di tristezza della nostra comunità.