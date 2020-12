Devastante terremoto in Croazia. Scossa avvertita anche a Giovinazzo

Un forte terremoto è stato registrato quest'oggi, 30 dicembre, intorno alle ore 12.20 in Croazia. Il sisma, di magnitudo(secondo quanto segnalato dall'INGV)avrebbe come epicentro una zona a 44 km dalla capitale Zagabria, precisamente a, località dalla quale arrivano immagini di crolli.L'onda lunga della scossa è stata percepita anche in Italia, soprattutto nel Nord Est, ma anche su tutta la costa adriatica, dalle Marche fin giù al foggiano, alla Bat ed ai comuni del Nord Barese,, e finanche in Campania. Breve oscillazione di qualche secondo, con percezione più nitida ai piani alti degli stabili. Da noi nessun danno a immobili o persone.La città di Petrinja fa registrare dunque(si teme per il locale ospedale), con interruzione dell'elettricità e delle linee telefoniche. Non si conosce al momento se vi siano vittime. Bloccato precauzionalmente il funzionamento di una centrale nucleare non molto distante, in territorio sloveno. Sin da ieri era iniziato uno sciame sismico che aveva interessato l'intera regione croata, verso cui stanno muovendo, secondo quanto riportano le agenzie di stampa, reparti dell'esercito per dare prima assistenza e supporto logistico.