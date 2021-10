Depalma dà il benvenuto a Giovinazzo ai ricercatori dell'agroalimentare

Lunedì 11 ottobre, il sindaco, Tommaso Depalma, ha portato il saluto della città a un gruppo di ricercatori arrivati a Giovinazzo per partecipare all'appuntamento annuale deiafferenti ai Dipartimenti di Agraria delle Università di Catania, di Foggia e di Udine.Non è la prima volta che dottorandi si ritrovano in riva al basso Adriatico. Era infatti già accaduto agli inizi di ottobre con l'arrivo in città di 32 esperti di packaging alimentare e di sviluppo sostenibile provenienti da diversi Paesi dell'Unione Europea.Il meeting, che terminerà oggi, 15 ottobre, e che vede il sostegno e il patrocinio dell'Assessorato al Turismo del Comune di Giovinazzo, è organizzato in forma di workshop e offre l'occasione ai dottorandi di condividere le loro ricerche in un'ottica multidisciplinare ed avviare possibili collaborazioni, educandoli nel contempo all'esposizione in pubblico dei loro risultati.Il meeting, giunto alla terza edizione, ha visto negli anni precedenti la partecipazione di circa 50 tra ricercatori e docenti coinvolti con la formazione superiore.Stamattina, visita della città e foto di gruppo in piazza Vittorio Emanuele II ( si allegano foto).«Siamo molto orgogliosi, non è la prima volta che il mondo universitario si accorge di Giovinazzo, della sua bellezza e della sua capacità di accoglienza - dichiara il sindaco Depalma - Nel caso specifico, trattandosi di ricercatori che si occupano di questioni agroalimentari, è doppiamente gratificante perché sappiamo benissimo che il futuro della nostra regione e della nostra terra passa per una capacità di miglioramento e di penetrazione nei mercati del comparto agroalimentare dei nostri eccellenti prodotti pugliesi».