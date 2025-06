Definitivamente tagliato il carrubo alla rotatoria di via Ten. Devenuto

Un grosso ramo dell'albero di carrubo piantato nell'aiuola posta sulla rotatoria alla convergenza traera caduto tra il 28 ed il 29 maggio scorso per via del forte vento.Il Maestrale che ha soffiato sostenuto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno ha completato l'opera: la pianta è completamente crollata al suolo come si vede nelle nostre foto. I Vigili del Fuoco e la Polizia Locale hanno quindi circoscritto l'area ed i primiValutazioni agronomiche sono in corso in queste ore per comprendere l'accaduto, ma la pianta - ci hanno assicurato dall'assessorato - era apparentemente sana.