Decreto Rilancio, 843mila euro a Giovinazzo

A GiovinazzoLo ha previsto il Governo centrale e si tratta di danaro proveniente da un fondo di 3,5 miliardi che gli Enti locali dovranno utilizzare per far fronte alla realizzazione di funzioni e servizi essenziali, che non potrebbero essere altrimenti assicurati. La crisi ha bussato forte alle porte di Comuni, Città metropolitane e Regioni, lasciando le casse spesso vuote per l'impossibilità di riscuotere parte dei tributi e di ottenere altre entrate significative.«Nell'ambito del Decreto Rilancio - ha spiegato l'On.(M5S) - abbiamo previsto più fondi per gli Enti Locali, prevedendo la creazione di un Fondo da 3,5 miliardi con cui assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per la realizzazione di funzioni fondamentali che essi sono chiamati a garantire, anche in conseguenza della prevedibile e possibile perdita di entrate dovuta alla pandemia.Durante la conversione in legge del decreto Rilancio - ha continuato la deputata giovinazzese - abbiamo puntato a mantenere inalterata la struttura di base degli interventi per gli enti locali, prevedendo. Al momento - ha sottolineato Galizia - è già in corso il trasferimento dei saldi, a completamento degli acconti già dati».I fondi che fluiranno nelle casse degli Enti pugliesi ammontano a circa 27,5 milioni di euro, di cui 6,6 ripartiti tra i sei comuni del nostro collegio:- Bisceglie, 1.399.678,73 euro- Corato, 1.282.526,18 euro- Molfetta, 1.942.273,11 euro- Ruvo di Puglia, 575.188,59 euro- Terlizzi, 585.043,32 euro«Un'ottima notizia, dunque, per i nostri territori, i quali ora potranno finalmente avviare azioni ed interventi concreti, che favoriscano la propria ripresa economica», ha concluso l'On. Galizia.