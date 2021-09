"Dea Ebe", Nicola Giotti premiato a Canosa

Il maestro aerografista per l'occasione ha realizzato un uovo rivestito in oro zecchino

Ancora un riconoscimento per il maestro pasticcere ed aerografista di livello nazionaleSabato 18 settembre, nell'incantevole cornice dell'Hotel d'Altavilla di Canosa di Puglia, ha ricevuto il, che vede nel noto attore pugliese il presidente onorario. Un riconoscimento che intende dare il giusto merito alle eccellenze della nostra terra nei più svariati ambiti.In questa edizione oltre aed alla sua attività, il premio è andato anche al General Manager biscegliese Pasquale D'Addato, presidente della sezione di Bisceglie di Roma Intangibile, all'attrice Lilia Pierno, alla pittrice Luisella Cantatore, al presidente della Canusium Bike Vito Pagano, all'azienda Germinario Marmi, a due ballerini, Desiree Zaccaro e Francesco Ficco, al comico e cabarettista Tommy Terrafino ed alla "Fondazione Archeologica Canosina". Il premio "La Maschera Banfi" in onore dell'icona comica del cinema italiano è invece andato a Paolo Pinnelli, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno.Per l'occasione, Nicola Giotti e la sua ormai inseparabile compagna in campo lavorativo,hanno realizzato una delle ormai celebri Uova di Pasqua, questa voltail tutto composto grazie alla tecnica dell'aerografia speculare lucida di cui il maestro giovinazzese è l'asso indiscusso del panorama nazionale.Ancora un successo per un professionista serio che porta alto il nome di Giovinazzo e della Puglia in tutta la nazione.