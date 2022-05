Daniele de Gennaro stasera in piazzale Leichardt

Un obiettivo dichiarato da tempo: parlare "forte e chiaro" alla gente e cercare di far comprendere i problemi della città di Giovinazzo e come si ha intenzione di risolverli.candidato sindaco di PrimaVera Alternativa, Sinistra Italiana, Movimento Puglia, Civica 22 e Per Daniele de Gennaro sindaco, sarà questa sera, domenica 29 maggio, a Levante, inper parlare soprattutto, ma non solo, di centro storico, di nuove prospettive per la parte più bella e più fotografata di Giovinazzo.L'appuntamento per i simpatizzanti, i tesserati, i candidati e con gli elettori è alle 20.00 sul far della sera.