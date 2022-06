Daniele de Gennaro e l'assessora regionale Anna Grazia Maraschio al quartiere stazione

«L'Assessora regionaleconosce bene la situazione urbanistica e ambientale di Giovinazzo e sta dalla parte della comunità sin dal primo momento in cui le ho illustrato il nostro programma di vivibilità e cura della città. Per questo viene a trovarci stasera nella seconda "Giovinaction" al quartiere Stazione».Parola di Daniele de Gennaro, candidato sindaco di PrimaVera Alternativa, Sinistra Italiana, Per Daniele de Gennaro Sindaco, Civica 22 e Movimento Puglia. Continua la sua campagna elettorale per ribaltare il quadro politico giovinazzese e arrivare a Palazzo di Città con nuove idee.«Venite tutti a far sentire forte e chiara la voce della comunità anche in Regione Puglia su questioni fondamentali che non possono più aspettare - scrivono dalla coalizione - : urbanistica, bonifiche, manutenzione e cura di tutti i quartieri, barriere architettoniche. Problemi veri che, se continuiamo a non risolvere, renderanno inutile ogni altro progetto di sviluppo. Con Anna Grazia, Assessora proprio all'Urbanistica e all'Ambiente, condividiamo la nostra specificità tecnica e sono certo che avremo il suo appoggio per la visibile urgenza degli interventi, non solo per vicinanza politica. La Giovinazzo libera da incuria e ritardi comincia stasera alle 20:00 alla Velostazione».