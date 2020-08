Dal Perù per Maria SS di Corsignano: il VIDEO di Fedele Depalma

Ce ne sono tanti di nostri connazionali e di giovinazzesi anche in America Latina. Un grande Mezzogiorno, potremmo definirlo, che ha accolto nei decenni passati migliaia di italiani in cerca di fortuna, in Paesi che poi hanno visto mutare la loro economia in peggio.Tra i giovinazzesi d'oltreoceano c'è ancheche da Lima, capitale del, ha inteso inviare un videomessaggio ( clicca qui per vederlo ) dal quartiere di, uno dei più belli della capitale del Paese andino, insieme a sua moglie Pilar. Da quel punto panoramico, sebbene nell'emisfero boreale sia inverno, si ammira l'Oceano Pacifico e quel mare sconfinato fa venire in mente un po' il mare di casa.A Fedele ed a chi vive a quelle latitudini è andato il pensiero deldopo il video realizzato negli States da Nick Prudente. Entrambi lo hanno inviato per Lei, per la Mamma di tutti i giovinazzesi,, che sarà celebrata con un solenne Pontificale il 19 agosto prossimo.Alla Vergine, i suoi figli lontani affidano preghiere, sogni e speranze di un futuro sereno. A loro, invece, va l'abbraccio di tutta la comunità locale, che non li dimentica e che li porta nel cuore.